"Сити": какие картины Малевича можно увидеть в Третьяковской галерее

Команда проекта "Сити" составила подборку картин художника Казимира Малевича в Третьяковской галерее на Крымском валу.

Самая известная – "Черный квадрат". Она была написана в июне 1915 года. Краска на работе покрылась кракелюром. Еще при жизни художник пытался закрасить трещины, но у него не получилось. Ему они были не нужны. Мастер задумывал сочетание абсолютно черного на белом.

Также в экспозиции можно увидеть киноплакат к немецкому фильму "Доктор Мабузо", который в СССР выходил перемонтированным в "Позолоченная гниль". Плакат создан в супрематической технике. Это отражает идею Малевича о том, что кино в будущем будет тоже беспредметным.

Подробнее – в программе "Сити".