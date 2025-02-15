ANSA: певца Аль Бано пригласили выступить на концерте на Красной площади

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Итальянского певца Аль Бано пригласили выступить на концерте на Красной площади, передает итальянское информационное агентство ANSA.

"Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы дадим концерт во имя мира", – заявил менеджер артиста.

Аль Бано, в свою очередь, подчеркнул, что приглашение стало для него "замечательной новостью". По его словам, вероятность проведения подобного концерта в российской столице следует из беседы президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.

Ранее Аль Бано заявлял о готовности дать "концерт в поддержку мира в Москве или где-либо еще". Певец также высказал мнение, что Трамп будет способствовать миру.

При этом изначально Аль Бано говорил, что "не вернется в Россию" из-за СВО. Однако в марте прошлого года он сказал, что мечтает вновь посетить страну.