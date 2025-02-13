Сергей Жуков отказался от совместного трека с рэпером OG Buda

Фото: ТАСС/Руслан Яроцкий

Солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков заявил, что отказался записывать трек с рэпером OG Buda (Григорий Ляхов), хотя планировал сделать это для трибьют-альбома.

В беседе с "Афиша Daily" исполнитель рассказал, что встретился с Ляховым в его студии вместе с сыном. По словам Жукова, ему понравилась встреча с рэпером, однако представленная им новая версия песни "18 мне уже" его удивила из-за жестокости.

"Эта версия "18 мне уже" – это как девочке рассказать пошлый анекдот. Было прикольно, так песни "Руки Вверх" еще не испохабливали, классно", – отметил Жуков.

От трека OG Buda музыкант отказался из-за нового мотива, который не подходил альбому. Вместе с тем Жуков назвал рэпера настоящим профессионалом и большим музыкантом.

Между тем народный артист России Филипп Киркоров объявил о своем возвращении на сцену после года перерыва. Всего в 2025 году ожидается два концерта. Киркоров выступит 25 и 26 апреля в Санкт-Петербурге.

Вместе с тем певец рассказал о причине своего долгого отсутствия. По словам Киркорова, работа над другими проектами заняла все его время.