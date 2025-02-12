"Сити": какие картины Огюста Ренуара можно увидеть в ГМИИ им Пушкина

Команда проекта "Сити" составила подборку картин одного из самых известных импрессионистов в мире – Огюста Ренуара. Его картины есть в ГМИИ имени Пушкина.

Одна из работ – это портрет Жанны Самари, актрисы театра "Комеди Франсез" и соседки художника по Монмартру.

Еще одна картина художника – "В саду". На ней можно увидеть молодого человека в соломенной шляпе. Это художник Клод Моне.

Типичная импрессионистическая работа Ренуара – "Лягушатник", которая в советское время была переименована в "Купание на Сене". Ренуар и его друг Моне ездили на остов Круасси и создали вместе этот сюжет.

Подробнее – в программе "Сити".