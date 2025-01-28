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28 января, 13:45

Культура

"Сити": как китайское искусство повлияло на европейских мастеров

"Сити": как китайское искусство повлияло на европейских мастеров

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Команда проекта "Сити" исследовала, как китайское искусство оставило свой след в работах европейских художников. Один из примеров – коллекция Сергея Щукина, где китайские свитки соседствовали с полотнами французских мастеров, такими как "Пьеро и Арлекин" Поля Сезанна. Эти работы можно увидеть на выставке "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" в Пушкинском музее.

Также можно заметить сходство между китайскими миниатюрами и "Цветущими грушами" Ван Гога.

В русской живописи китайские мотивы вдохновляли Наталию Гончарову и Константина Коровина, чьи работы "Китайский натюрморт" и "Бумажные фонари" хранятся в Третьяковской галерее.

Подробнее – в программе "Сити".

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