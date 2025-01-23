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23 января, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка "Адепты красного" проходит в Третьяковской галерее

"Культура за 100 секунд": выставка "Адепты красного" проходит в Третьяковской галерее

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Выставка художников Филиппа Малявина и Абрама Архипова "Адепты красного" проходит в Третьяковской галерее. Там представлены работы, на которых изображены русские крестьянки.

На сцене РАМТ показывают спектакль "Пустые поезда". Его поставили по очеркам драматурга Дмитрия Данилова. В постановке герой размышляет о жизни, вспоминает прошлое и общается с попутчиками.

В кино вышла комедия "Василий", в которой актер Александр Петров сыграл братьев-близнецов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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