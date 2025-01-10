Почти 13 млн билетов в кинотеатры продано в РФ на период новогодних праздников

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12,9 миллиона билетов было продано в кинотеатрах по всей стране во время новогодних праздников. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава министерства культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, всего в период новогодних праздников прошло 268 тысяч кинопоказов. Отечественные фильмы смогли обеспечить посещаемость кинотеатров на 97%, уточнила она.

"Настоящим новогодним подарком для семей по всей стране стали премьеры сказок "Волшебник Изумрудного города" и "Финист. Первый богатырь". Сборы обеих картин уже преодолели отметку в 2 миллиарда рублей", – добавила Любимова.

Она уточнила, что "Волшебник Изумрудного города" собрал в прокате 2,6 миллиарда рублей, "Финист. Первый богатырь" – 2 миллиарда, а комедия "Елки 11" – миллиард.

Между тем ведущие российские актеры, режиссеры и деятели культуры назвали экранизацию романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях фильмом 2024 года.

Из 178 представителей кино 35 проголосовали за "Мастера и Маргариту". 16 человек выбрали "Сто лет тому вперед", тем самым отдав ему второе место. Третье место занял "Майор Гром: Игра" (5 голосов). В топ-5 также попали "Холоп-2" и "Воздух" (4 и 3 голоса соответственно).

