Фонд кино выделит средства на съемки фильмов "Умка" и "В списках не значился"

Фото: телеграм-канал "Ольга Любимова"

Фонд кино выделит деньги на съемки 13 фильмов, включая киноленты "Умка" и "В списках не значился", сообщает пресс-служба фонда.

Завершилась процедура отбора проектов для поддержки производства художественных фильмов, в которой приняли участие ведущие кинокомпании страны. По итогам отбора было выбрано 13 фильмов, которые получат поддержку.

Также организация поддержит создание фильмов "Хоттабыч", "Буратино", "Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма", "Горыныч", "Как Иван в сказку попал", "Весельчак У" и других.

Между тем ведущие российские актеры, режиссеры и деятели культуры назвали "Мастера и Маргариту" с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях фильмом 2024 года.

Из 178 представителей кино 35 проголосовали за экранизацию романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". 16 человек отдали свой голос за "Сто лет тому вперед", тем самым отдав ему второе место. Третье место – "Майор Гром: Игра" (5 голосов). В топ-5 также попали "Холоп-2" и "Воздух" (4 и 3 голоса соответственно).