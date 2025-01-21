Актриса Ольга Кузьмина рассказала о семейных традициях

Ольга Кузьмина рассказала, как она с мужем устраивает тематические вечера, например с вьетнамской или грузинской кухней.

Актриса отметила, что такие вечера – это возможность не только попробовать новое блюдо, но и провести время в кругу семьи, наслаждаясь такими радостями, как приготовление хинкали или просмотр старых советских фильмов.

Большое интервью с Ольгой Кузьминой выйдет во вторник, 21 января, в эфире телеканала Москва 24.



