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20 января, 14:45

Культура

Кинорежиссер Владимир Хотиненко рассказал, как сделал предложение жене

Кинорежиссер Владимир Хотиненко рассказал, как сделал предложение жене

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Кинорежиссер и народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о своей личной жизни и том, как сделал предложение своей супруге Татьяне Яковлевой.

Он отметил, что сначала его будущая жена относилась к нему с настороженностью, но все изменилось после совместной поездки. Во время возвращения из нее Хотиненко решил сделать предложение. Вместо привычных слов о любви, он спросил ее, согласна ли она на совместную жизнь.

Большое интервью с Владимиром Хотиненко выйдет в понедельник, 20 января, в эфире телеканала Москва 24.

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культуракиновидеоДарья Тащина
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