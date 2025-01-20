Кинорежиссер Владимир Хотиненко рассказал, как сделал предложение жене

Кинорежиссер и народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о своей личной жизни и том, как сделал предложение своей супруге Татьяне Яковлевой.

Он отметил, что сначала его будущая жена относилась к нему с настороженностью, но все изменилось после совместной поездки. Во время возвращения из нее Хотиненко решил сделать предложение. Вместо привычных слов о любви, он спросил ее, согласна ли она на совместную жизнь.

Большое интервью с Владимиром Хотиненко выйдет в понедельник, 20 января, в эфире телеканала Москва 24.