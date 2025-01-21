"Культура за 100 секунд": выставка постмодерниста Франциско Инфанте открылась в Москве

В Новой Третьяковке открылась выставка отечественного постмодерниста Франциско Инфанте. В экспозиции представлено около 400 его работ, созданных за последние 65 лет, а также работы, выполненные им вместе с женой.

На "Винзаводе" проходит аудиовизуальный эксперимент "Роутер", в котором представлены треки электронных музыкантов. На выставке установлен большой вращающийся механизм с встроенным светом и звуком. Разбираться в музыке необязательно, но можно насладиться ее атмосферой.

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