21 января, 13:00Культура
"Культура за 100 секунд": выставка постмодерниста Франциско Инфанте открылась в Москве
В Новой Третьяковке открылась выставка отечественного постмодерниста Франциско Инфанте. В экспозиции представлено около 400 его работ, созданных за последние 65 лет, а также работы, выполненные им вместе с женой.
На "Винзаводе" проходит аудиовизуальный эксперимент "Роутер", в котором представлены треки электронных музыкантов. На выставке установлен большой вращающийся механизм с встроенным светом и звуком. Разбираться в музыке необязательно, но можно насладиться ее атмосферой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.