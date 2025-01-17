Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

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17 января, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка к 90-летию Кира Булычева работает в Москве

"Культура за 100 секунд": выставка к 90-летию Кира Булычева работает в Москве

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Директором ГМИИ имени Пушкина стала Ольга Галактионова

Новости мира: пожар произошел в казино Мексики

Режиссер "Твин Пикс" Дэвид Линч скончался после продолжительной болезни

Французская балерина Добервиль станцевала на носу ледокола в Антарктиде

Французская балерина показала видео с танцем на носу ледокола в Антарктиде

Умер кинорежиссер Дэвид Линч

Елизавета Лихачева подтвердила информацию об уходе с поста директора ГМИИ Пушкина

Новости часа: около 25 тыс человек ежедневно будут уезжать с нового вокзала Щербинка

В подземном музее парка "Зарядье" открыта выставка к 90-летию со дня рождения отечественного писателя Кира Булычева. Там можно познакомиться с его творчеством.

В "ГЭС-2" работает выставка "Небесные артефакты". В экспозиции представлены масштабные зеркальные объекты.

На Болотной площади в рамках проекта "Зима в Москве" открыт маркет волшебства, на котором желающие могут купить товары от московских брендов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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