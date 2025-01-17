"Культура за 100 секунд": выставка к 90-летию Кира Булычева работает в Москве

В подземном музее парка "Зарядье" открыта выставка к 90-летию со дня рождения отечественного писателя Кира Булычева. Там можно познакомиться с его творчеством.

В "ГЭС-2" работает выставка "Небесные артефакты". В экспозиции представлены масштабные зеркальные объекты.

На Болотной площади в рамках проекта "Зима в Москве" открыт маркет волшебства, на котором желающие могут купить товары от московских брендов.

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