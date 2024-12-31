Трансляции балета "Щелкунчик" Большого театра прошли в 150 городах России и за рубежом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Трансляции балета "Щелкунчик" Большого театра прошли в 150 городах России, ОАЭ, Армении и Белоруссии, включая Дубай, Ереван, Минск и Гродно, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Более 500 сеансов состоялись 30 и 31 декабря. Постановку подготовил хореограф Юрий Григорович, а за дирижерский пульт встал Валерий Гергиев, уточнили в министерстве.

Москвичи смогут увидеть трансляцию 31-го числа в 20:00 в столичных садах имени Н. Э. Баумана и "Эрмитаж", Бабушкинском парке, а также в парках "Ангарские пруды", "Ходынское поле" и 50-летия Октября. Для зрителей в парках установят большие экраны, на которых будет транслироваться представление.

"Щелкунчик" был впервые представлен в 1892 году в Мариинском театре. В Москве же премьера состоялась позже – в 1919 году. Кроме того, в постановке, которая была представлена в столице, произошли некоторые изменения. Балетмейстер и реформатор театрального искусства Александр Горский переработал оригинальное либретто и изменил порядок музыкальных номеров.