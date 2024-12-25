Петросян исполнил мечту супруги, подарив билет на "Щелкунчика"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Юморист Евгений Петросян исполнил мечту своей жены Татьяны Брухуновой, подарив ей билет на балет "Щелкунчик", сообщает телеканал "360".

"Сегодня чудо случилось! Мой муж – волшебник", – рассказала женщина в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Брухунова призналась, что осталась в восторге от "Щелкунчика" в Мариинском театре, и назвала постановку блестящей. По ее словам, она попала в настоящую сказку.

Между тем Большой театр продает билеты на показы "Щелкунчика" в январе. Минимальная цена билета полной категории на дневной спектакль составит 2,5 тысячи рублей, а максимальная в партере – 25 тысяч. Также гостям доступны специальные билеты, в том числе места с низкой ценовой категорией.

Кроме того, балет покажут 30 и 31 декабря в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии. В России посмотреть балет в прямом эфире можно будет в более 100 кинотеатрах в 30 городах.