Большой театр покажет 15 представлений балета "Щелкунчик" в январе

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В Большом театре состоится 15 показов новогоднего балета "Щелкунчик" в период с 3 по 12 января. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте ГАБТ.

В афишу театра, доступную на ресурсе, были добавлены спектакли, запланированные на январь. В частности, "Щелкунчика" можно будет увидеть 3–5 января в 12:00 и в 19:00, а также утром и вечером 7 и 8 января. Затем балет можно будет увидеть 10 января в 19:00, а 11 и 12 января посмотреть представление можно будет утром и вечером.

Билеты на декабрьские показы "Щелкунчика" начали продавать 2 декабря в 10:00. Тогда билеты для зрителей от 14 до 22 лет, старше 60 лет, а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты.

Уже 12 декабря стоимость набора из четырех билетов на новогодний балет достигла 1,255 миллиона рублей. Речь идет о билетах на представление 28 декабря в 19:00. Аукцион начался 11 декабря в 10:00. Он продолжался более 17 часов.