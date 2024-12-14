Москвичи смогут посмотреть трансляцию балета "Щелкунчик" в кинотеатрах сети "Москино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прямые трансляции балета "Щелкунчик" из Большого театра пройдут в сети кинотеатров "Москино" в конце декабря. Увидеть легендарную постановку Юрия Григоровича на большом экране смогут гости и жители нескольких районов столицы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Показы будут организованы 30 декабря в 19:00 в кинотеатрах "Факел", "Искра", "Вымпел", "Космос", "Тула", "Спутник", "Молодежный" и "Сатурн". Посмотреть трансляцию представится возможность и 31 декабря. Показы состоятся в 12:00 в "Космосе" и "Факеле".

Высококачественное изображение позволит зрителям погрузиться в детали спектакля, которые зачастую остаются без внимания при просмотре балета с дальних мест в театре. Яркие декорации и костюмы, музыка Петра Ильича Чайковского и хореография актеров поможет москвичам создать для себя атмосферу праздника.

Стоимость билетов на показы начинается от 750 рублей. Приобрести их можно на сайте.

Кроме того, 30 и 31 декабря на льду "Live Арены" пройдет шоу "Щелкунчик" – свежая интерпретация классической истории, впервые перенесенная в формат ледового шоу с сопровождением симфонического оркестра. Главные роли в ледовом шоу исполнят действующие чемпионы России в танцах на льду (2023), призеры чемпионата России (2022) и других многократных соревнований.