Цена за четыре билета на "Щелкунчика" достигла 1,2 млн рублей

Фото: bolshoi.ru

Стоимость набора из четырех билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре достигла 1,255 миллиона рублей, что следует из данных торгов.

Речь идет о билетах на представление 28 декабря в 19:00. Аукцион начался 11 декабря в 10:00. Он продолжался более 17 часов и завершился в 03:09 12 декабря.

Рекордную сумму предложили за комплект из четырех билетов в партере на места с 10-го по 13-е в 12-м ряду. Это более чем в 2 раза больше начальной стоимости, которая составляла 200 000 рублей.

Стоимость одного билета в партер была максимальной и превышала начальную цену более чем в два раза, составив 105 000 рублей. За два билета в партер предлагали 420 000 рублей, что также было больше начальной стоимости в 100 000 рублей.

Билеты на "Щелкунчика" начали продавать 2 декабря в 10:00. Тогда билеты для зрителей от 14 до 22 лет, старше 60 лет, а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Для покупки на сайте были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи – на третий ярус, за 5 тысяч – на четвертый ярус.

Балет можно будет посмотреть, не посещая сам театр. "Щелкунчика" покажут в прямом эфире в кинотеатрах. 30 и 31 декабря показы пройдут в более чем 100 кинотеатрах страны, а также на официальной странице театра в соцсетях.

Кроме того, балет "Щелкунчик" покажут в прямом эфире Первого канала 31 декабря в 12:00 по московскому времени.