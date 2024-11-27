Эксперт Мариничев: фишинг стал основным методом наживы аферистов на "Щелкунчике"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Огромный спрос на показы балета "Щелкунчик" в Большом театре говорит не только о большой заинтересованности зрителей, но и развязывает руки мошенникам. Их основным инструментом является завлечение покупателей на фишинговые сайты через почту, предупредил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с Москвой 24.

Потенциальные жертвы получают письмо с якобы ссылкой от Большого театра, перейдя по которой они могут приобрести билеты на спектакль. Как пояснил эксперт, таким образом очень часто происходит кража логинов и паролей. Уже с помощью них злоумышленники могут что-то сделать непосредственно в личном кабинете на сайте театра.

Аферисты также отслеживают деятельность жертвы на разных сайтах, чтобы потом прислать спам относительно того сервиса, на котором он был. Возможно, человек что-нибудь приобрел, но даже если и нет, ему все равно приходит письмо, что якобы на этом сайте висит заказ.





Дмитрий Мариничев интернет-омбудсмен Вы, не задумываясь, кликаете на ссылку, чтобы проверить свой заказ, и оказываетесь на фишинговом сайте, а не на настоящем. Здесь тоже нужна бдительность. Часто эти сайты похожи и по названию, и по стилю, но не являются оригинальными.

По его словам, мимикрия сайтов под оригинальные в основном связана с покупкой билетов на различного рода развлекательные мероприятия, так как многие попадаются именно на эту "удочку".

В таком случае эксперт порекомендовал обращать внимание непосредственно на контентную часть – адрес, телефоны, информацию о компании и платежные реквизиты. Более продвинутые пользователи могут посмотреть информацию о домене.





Дмитрий Мариничев интернет-омбудсмен Есть сервис, который показывает, за кем зарегистрирован домен. Если мы введем сайт Большого театра, то увидим, что домен зарегистрирован в 1997 году. Это сразу говорит о том, что мы находимся на правильном домене.

Обычно фишинговые сайты отличаются очень маленьким сроком регистрации, уточнил он. Помимо этого, не стоит забывать о проверке адресной строки. Безопасность сайта может подтвердить, как отметил Мариничев, HTTPS-шифрование и цифровой сертификат.





Дмитрий Мариничев интернет-омбудсмен И внимательность при оплате, потому что достаточно много фишинговых сайтов оплаты проводят с карты на карту переводом. И нужно понимать, что такое недопустимо для реальной покупки билетов на мероприятие в государственной организации.

Большой театр ранее объявил, что продажа билетов на представления спектакля "Щелкунчик" стартует 2 декабря в 10:00 на официальном сайте. Часть билетов будет доступна для приобретения на аукционе.

Начальная цена на комплект из двух билетов на балет на аукционе составляет 100 тысяч рублей. Продажи будут доступны ежедневно с 2 по 14 декабря в 10:00. Всего будет показано 18 представлений балета.

