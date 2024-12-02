Балет Большого театра "Щелкунчик" покажут 31 декабря в эфире Первого канала

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Балет Большого театра "Щелкунчик" в постановке Юрия Григоровича покажут в прямом эфире Первого канала 31 декабря в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ, передает РИА Новости.

Большой театр также запустит трансляцию "Щелкунчика" в прямом эфире 31 декабря в 20:00 по московскому времени в официальном сообществе ГАБТа во "ВКонтакте".

Кроме того, прямые трансляции балета "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского в Большом театре пройдут 30 и 31 декабря в более чем 100 кинотеатрах страны. 30 декабря балет покажут в 19:00, а 31 декабря – в 12:00.

В список городов, в кинотеатрах которых покажут постановку, вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск и другие. В том числе трансляция пройдет в крупнейшем кинозале России – в киноцентре "Октябрь" федеральной сети "КАРО".

Между тем Большой театр ввел новые правила для покупки билетов. Теперь доступны лишь именные билеты по документам, удостоверяющим личность. В случае несоответствия указанной в билете информации театр может не допустить человека на спектакль. При этом цены поднялись в 2–2,5 раза.

Продажа билетов на представления спектакля "Щелкунчик" в Большом театре стартовала 2 декабря в 10:00 на официальном сайте. На этом фоне пользователи столкнулись с перебоями на сайте Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) из-за большого спроса на билеты.

Однако в результате билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большой театр для зрителей от 14 до 22 лет, старше 60 лет, а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Для покупки на сайте были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи – на третий ярус, за 5 тысяч – на четвертый ярус.

Помимо этого, Большой театр начал продавать билеты на аукционе на показ балета 17 декабря. Спустя 15 минут после начала торгов участники сделали минимальные ставки на некоторые билеты в партер. При начальной цене в 50 тысяч они предлагают купить их за 55 тысяч. В то же время на многие места в партере ставки еще не сделаны.

