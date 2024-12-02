Постановку "Щелкунчик" можно посмотреть в 5 театрах в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спектакль-сказку "Щелкунчик и Мышиный король" можно посмотреть в 5 театрах Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент культуры.

Одну из самых известных новогодних сказок зрители увидят в столичном драмтеатре "Бенефис" под руководством Анны Неровной. Музыкальный спектакль в жанре фэнтези "Волшебный Кракатук", поставленный по мотивам произведения, можно посетить с 21 по 30 декабря. Пьесу написал поэт и драматург Юлий Ким.

Знаменитого "Щелкунчика" можно увидеть 30 декабря и 3 января в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева. Интерактивная постановка для детей порадует зрителей яркими костюмами, семиметровой елкой, музыкой, а также акробатическими номерами.

Москвичи и гости столицы также имеют возможность посетить один из классических балетов "Щелкунчик" в постановке Театра балета классической хореографии под руководством Элика Меликова. Он пройдет 14, 15, 28, 29, 30 и 31 декабря в "Москонцерт Холле".

Кроме того, Московский новый драматический театр 31 декабря и 2 января представит одноименный детский мюзикл в постановке Ларисы Ермаковой. Наконец, собственное прочтение сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана представят в Театре на Юго-Западе. Постановка "Щелкунчик vs Мышиный король" пройдет 24, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 декабря.

С 2 декабря горожане могут начать покупать билеты на самого известного "Щелкунчика" в постановке Большого театра. Всего планируется провести 18 спектаклей. Билеты доступны только на официальном сайте учреждения.

Часть из них продадут при помощи аукциона. Минимальная стоимость входа в театр на двоих составит 100 тысяч рублей, однако общая сумма будет зависеть от категории места и его расположения.

