Большой театр покажет "Щелкунчика" в прямом эфире в кинотеатрах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прямые трансляции балета "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского в Большом театре пройдут 30 и 31 декабря в более чем 100 кинотеатрах страны, а также на официальной странице театра в соцсетях, сообщает пресс-служба ГАБТ.

30 декабря балет покажут в 19:00, а 31 декабря – в 12:00. В список городов, в кинотеатрах которых покажут постановку, вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск и другие.

В том числе трансляция пройдет в крупнейшем кинозале России – в киноцентре "Октябрь" федеральной сети "КАРО". Кроме того, 31 декабря в 20:00 балет покажут в официальном сообществе Большого театра в соцсети "ВКонтакте".

Большой театр ранее ввел новые правила для покупки билетов. Теперь доступны лишь именные билеты по документам, удостоверяющим личность. В случае несоответствия указанной в билете информации театр может не допустить человека на спектакль. При этом цены поднялись в 2–2,5 раза.

Продажа билетов на представления спектакля "Щелкунчик" в Большом театре стартует 2 декабря в 10:00 на официальном сайте. Часть будет доступна на аукционе. Начальная цена на комплект из двух билетов на балет на аукционе составляет 100 тысяч рублей.