Цискаридзе заявил, что перестал наслаждаться спектаклем "Щелкунчик"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народный артист России и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, что давно перестал наслаждаться спектаклем "Щелкунчик", сообщает телеканал "360".

Цискаридзе подчеркнул, что не наслаждается "Щелкунчиком", потому что это часть его повседневной жизни.

"Но мне кажется, сколько будет существовать мир, будет существовать "Щелкунчик". Закончить это невозможно. Это сумасшествие, как будто сошли с ума люди", – отметил он.

Помимо этого, артист заявил, что его группа начнет работать уже в сентябре.

"Каждый год мы начинаем новую труппу. В театрах работа очень легкая, сменились 10 или 15 человек, а у нас – все. И мы с нуля делаем заново эту работу. Если честно, это безумно сложно, в какой-то момент кажется, что ты сходишь с ума", – объяснил Цискаридзе.

Ранее артист назвал ненормальными цены на билеты в главные театры России. По его словам, на сегодняшний день театры могут посещать только очень состоятельные люди из-за такой ценовой политики.

Цискаридзе рассказал, что во времена, когда он выступал на сцене Большого театра, в зале не оставалось свободных мест. Однако сейчас все чаще встречаются пустые ряды, а основные билеты находятся у спекулянтов на Театральной площади.

