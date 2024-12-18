Балет "Щелкунчик" покажут в прямом эфире в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Балет "Щелкунчик" Большого театра покажут 30 и 31 декабря в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве объяснили, что за последние пару недель спрос на локальные трансляции в кинотеатрах превысил предложение, поэтому российские площадки решили ввести дополнительные сеансы. В связи с этим в России и за границей запланировано уже свыше 500 сеансов. Балет будет показан в более 300 кинотеатрах в 112 городах, включая Дубай, Ереван, Минск и Гродно.

Минкульт напомнил, что еще в конце ноября этого года было объявлено о показе в прямом эфире балета в свыше 100 кинотеатрах в 30 городах России. В ведомстве также привели статистику, согласно которой более 300 тысяч зрителей, в том числе за рубежом, посмотрели в кинотеатрах балет "Спящая красавица" Большого театра в рамках открытия театрального сезона.

Билеты на декабрьские показы "Щелкунчика" начали продавать 2 декабря в 10:00. Тогда билеты для зрителей от 14 до 22 лет, старше 60 лет, а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты.

Уже 12 декабря стоимость набора из четырех билетов на новогодний балет достигла 1,255 миллиона рублей. Аукцион начался 11 декабря в 10:00. Он продолжался более 17 часов.

