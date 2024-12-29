В парках Москвы покажут трансляцию балета "Щелкунчик"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Трансляция балета Большого театра "Щелкунчик" пройдет 31 декабря в 20:00 в столичных садах имени Н. Э. Баумана и "Эрмитаж", Бабушкинском парке, а также в парках "Ангарские пруды", "Ходынское поле" и 50-летия Октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для зрителей в парках установят большие экраны, на которых будет транслироваться представление.

"В этом сезоне, помимо классических зимних развлечений, мы впервые организуем там трансляцию легендарного балета "Щелкунчик" из Большого театра. Посмотреть его смогут все желающие", – отметил глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

"Щелкунчик" был впервые представлен в 1892 году в Мариинском театре. В Москве же премьера состоялась позже – в 1919 году.

Кроме того, в постановке, которая была представлена в столице, произошли некоторые изменения. Балетмейстер и реформатор театрального искусства Александр Горский переработал оригинальное либретто и изменил порядок музыкальных номеров.

В одном из действий спектакля главная героиня попадает в сказочный зимний лес, а в следующей сцене, которую добавил Горский, действие переносится на большой стол, украшенный елочными игрушками и подарками.

Уже в 1939 году балетмейстер Василий Вайнонен представил в Большом театре свою версию представления. Этот спектакль оставался в репертуаре до 1960-х годов, а в 1966 году его сменила постановка Юрия Григоровича, показы которой проходят по настоящее время.

В постановке Григоровича роли, которые обычно исполняют дети, были отданы взрослым артистам, а хореография стала сложнее. Кроме того, пантомимные персонажи, такие как Дроссельмейер и Мышиный король, также получили свои партии.

Ранее балерина Анастасия Волочкова назвала безумием цены на спектакль "Щелкунчик" в Большом театре. Волочкова признала, что Большой театр всегда был визитной карточкой России, поэтому люди стали чаще приходить на "Щелкунчик". Она отметила, что это уже стало традицией. Однако, по ее мнению, один билет на данный спектакль не может стоить 60 тысяч рублей.