"Дом.РФ" выставил на торги СИЗО "Кресты" в Петербурге

Фото: дом.рф

Имущественный комплекс бывшей тюрьмы "Кресты" в Санкт-Петербурге выставлен на продажу. Первоначальная цена, установленная госкомпанией "Дом.РФ", составила немногим более 1 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

В состав лота вошли участки, суммарная площадь которых 3,9 гектара, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров. Причем некоторые из них входят в состав выявленного объекта культурного наследия.

Как отметили в пресс-службе компании, после реставрации здесь может быть организован многофункциональный центр. Заявки на аукцион принимаются до 17 февраля 2025 года, торги, в свою очередь, пройдут 21-го числа.

Тюрьму возвели в период с 1884 по 1889 год на Арсенальной набережной на месте пивоваренного завода и винных погребов. Изначально вся площадь здания составляла почти 44 тысячи квадратных метров, однако несколько построек, включая действующую церковь Святого князя Александра Невского и общежитие, решили вывести из лота.

Тем временем в Москве пройдут торги пяти земельных участков, расположенных на востоке, юго-востоке столицы и в ТиНАО. В рамках аукциона инвесторы смогут получить право заключения соглашений о реализации на них масштабных проектов (МаИП).

На них они смогут построить производства в различных высокотехнологичных отраслях. Территории выделили под возведение фармацевтического производства, предприятий пищевой, автомобилестроительной, легкой, нефтехимической, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности.