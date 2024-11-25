Утвержден перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Москвы приняли решение, что в 2025 году налог на имущество для некоторых нежилых объектов будет рассчитываться на основе кадастровой стоимости, сообщает заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

В список включено свыше 41 тысячи объектов коммерческой недвижимости, общая площадь которых составляет 99 миллионов квадратных метров. Среди них – торговые и офисные помещения, а также здания и пространства, предназначенные для общественного питания и бытового обслуживания.

По сравнению с 2024 годом, число объектов выросло на 11%. Расширение перечня связано с плановыми действиями Государственной инспекции по недвижимости по обнаружению зданий и помещений, которые фактически используются для торговли и офисных целей. Также это результат систематической работы правительства Москвы и Росреестра по уточнению информации в ЕГРН о расположении объектов недвижимости на земельных участках, предназначенных для торговли и офисов.

"В Москве создана сбалансированная система льгот для объектов, которые включены в перечень и относятся к социально значимым либо производственным сферам деятельности, так как такие объекты имеют более низкую доходность по сравнению с коммерческой недвижимостью. Общая сумма налоговых льгот по налогу на имущество, предоставленных бизнесу в 2023 году, составила около 85 миллиардов рублей", – добавила заммэра.

Чтобы получить информацию об объектах недвижимости, которые входят в перечень, можно посетить официальный сайт мэра Москвы и воспользоваться специальным сервисом.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о снижении минимального срока владения недвижимостью, после которого можно не уплачивать НДФЛ. Авторы инициативы указали, что в настоящее время не взимается налог с доходов от продажи недвижимости, если она находится в собственности налогоплательщика в течение пяти лет и более.

Если недвижимость была получена в наследство или подарена, то ее можно продать без налоговых последствий для бюджета через три года после получения права собственности.