Путин подписал закон о продлении моратория на уплату налогов и зарплат в ГОЗ

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин подписал закон, который продлевает до конца 2025 года запрет на одновременное взимание налогов и страховых взносов с предприятий, работающих в сфере государственного оборонного заказа.

Ранее в соответствии с законом "О государственном оборонном заказе" списание средств с отдельного счета для выплаты зарплаты было возможно только при условии одновременного перечисления налогов и страховых взносов. Но с 2023 года был введен временный запрет на выполнение этого требования.

Введение института единого налогового платежа, направленное на упрощение расчетов с бюджетом, привело к отмене моратория. Однако это также сделало невозможным соблюдение изначальных требований. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Путин также подписал закон об ужесточении наказания для юридических лиц за подделку документов, если это было сделано с целью организации нелегальной миграции. Для организаций предусмотрены штрафы в размере от 5 до 10 миллионов рублей с изъятием инструмента, использованного для нарушения закона. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличится и составит от 10 до 60 миллионов рублей.