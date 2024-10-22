Завершено следствие по делу начальника управления МО РФ по ГОЗ Вертелецкого

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет РФ сообщил в своем телеграм-канале о завершении расследования дела начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2019 году во время реализации гособоронзаказа министерство обороны России подписало договор с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист" Сергеем Червяковым на осуществление опытно-конструкторских работ.

Через год Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев получили взятку от предпринимателя в размере свыше 1,8 миллиона рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В связи с этим государству был нанесен ущерб на сумму более 73 миллионов рублей, уточнили в ведомстве.

Пока начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа отправили в СИЗО, а его имущество арестовали. Вертелецкий изучает материалы дела, которые после будут направлены в суд для утверждения обвинения.

Дело Макеева, заключившего досудебное соглашение, рассматривается в суде. В свою очередь, директор АО "Чебоксарский завод "Металлист" занимается изучением материалов дела.

Вертелецкого заключили под стражу 23 мая. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что с задержанным проводили следственные действия. В ходе них Вертелецкий вину не признал.

