Суд оставил под стражей начальника управления департамента МО Вертелецкого

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Второй Западный окружной военный суд решил не менять меру пресечения начальнику управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, суд оставил без изменения жалобу защиты Вертелецкого, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Чиновника заключили под стражу 23 мая. По версии следователей, в 2022 году он принял невыполненные работы по госконтракту в рамках опытно-конструкторских услуг. Сумма причиненного государству ущерба оценивается в более чем 70 миллионов рублей.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что с задержанным проводили следственные действия. В ходе них Вертелецкий вину не признал.

