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28 мая, 11:11

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ТАСС: начальник управления департамента МО РФ Вертелецкий не признал свою вину

Начальник управления департамента МО РФ Вертелецкий не признал вину

Фото: depositphotos/andreyuu

Начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, не признал свою вину. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что мужчина отверг все обвинения на следственных действиях.

23 мая суд арестовал Вертелецкого. По версии следователей, в 2022 году он принял невыполненные работы по госконтракту в рамках опытно-конструкторских услуг. Как указали в СК РФ, сумма причиненного государству ущерба оценивается в более чем 70 миллионов рублей.

Суд арестовал начальника управления департамента МО РФ Владимира Вертелецкого

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