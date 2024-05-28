ТАСС: начальник управления департамента МО РФ Вертелецкий не признал свою вину

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Начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, не признал свою вину. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что мужчина отверг все обвинения на следственных действиях.

23 мая суд арестовал Вертелецкого. По версии следователей, в 2022 году он принял невыполненные работы по госконтракту в рамках опытно-конструкторских услуг. Как указали в СК РФ, сумма причиненного государству ущерба оценивается в более чем 70 миллионов рублей.