Путин и глава "Росатома" Лихачев обсудили гособоронзаказ

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Владимир Путин и глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев обсудили государственный оборонный заказ. Информация о встрече появилась на официальном портале Кремля.

По словам Лихачева, ядерный оружейный комплекс поставляет суверенные технологии в другие отрасли, что дает возможность госкорпорации выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции.

"Сам ГОЗ, конечно, растет – растет иногда в десятки раз", – отметил руководитель госкорпорации.

Ранее Сергей Шойгу, находясь в должности главы Минобороны, проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Руководитель одного из предприятий доложил о полном выполнении поставленных задач и отметил, что с начала года завод нарастил объем выпускаемой продукции.

До этого Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Тульской области. Он выяснил, что НПО "Стрела" выполнило гособоронзаказ по комплексам разведки "Ястреб-АВ" и "Зоопарк-1М".