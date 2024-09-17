Почти 500 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК возбуждено в этом году

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В 2024 году возбуждено 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале СК РФ после совещания с председателем ведомства Александром Бастрыкиным.

При этом число преступлений увеличилось, если сравнивать с показателями прошлого года – 357 за 8 месяцев.

"Наибольшее их количество расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях. Названы подразделения, в деятельности которых <...> выявлены факты волокиты и недостаточной организованности: следственные управления по Амурской, Ивановской, Костромской и Тверской областям", – уточняется в публикации.

Ранее спецслужбы предотвратили теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самаре. Диверсант сам выбрал место и приготовил зажигательные устройства. В результате еще на этапе подготовки к теракту злоумышленника задержали сотрудники УФСБ при содействии ОМОН "Утес" управления Росгвардии по Самарской области. На него завели уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на него" и "Террористический акт".