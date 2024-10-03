В СК сообщили о хищении 35 млн рублей при выполнении гособоронзаказа

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Руководство филиала Военно-строительной компании объявлено в розыск по подозрению в хищении 35 миллионов рублей в рамках исполнения гособоронзаказа, заявили в телеграм-канале Следственного комитета.

Военные следователи расследуют уголовное дело в отношении экс-начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" Военно-строительной компании Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора компании "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко. Всех троих обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Следствие установило, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя госконтракт на сумму более 190 миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, путем подлога документов похитили более 35 миллионов рублей. Похищенные деньги они распределили между собой.

Сухова арестовали, а Сергеля объявили в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В сентябре экс-сотрудникам Военно-строительной компании предъявили обвинение по делу о получении взятки и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия.

Речь идет о замглавы департамента строительства Сергее Горском, главе строительного управления по Западному военному округу Максиме Головкове и руководителе проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрии Сюртукове.

Правоохранители установили, что вышеперечисленные лица получили от гендиректора компании-подрядчика взятку в размере более 13 миллионов рублей за согласование заявок на авансирование работ и непринятие мер по выявленным нарушениям при строительстве.