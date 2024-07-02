Суд дал экс-главе НИИ точных приборов 5 лет колонии за злоупотребление полномочиями

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бутырский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы экс-главу НИИ точных приборов Анатолия Шишанова. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия, сообщает ТАСС.

В суде уточнили, что отбывать наказание Шишанов будет в исправительной колонии общего режима. Его также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях.

Более того, второй фигурант дела – Олег Гомозов – получил четыре года колонии за пособничество в злоупотреблении полномочиями. Он, как и Шишанов, лишен на два года права заниматься связанной с управленческими функциями в коммерческих и других организациях деятельностью. И Шишанов, и Гомозов взяты под стражу в зале суда, пишет агентство.

Ранее Тверской суд столицы приговорил к 12 годам колонии общего режима бывшего председателя правления госкомпании "Автодор" Сергея Кельбаха по делу о злоупотреблении полномочиями при возведении ЦКАД в Московской области в 2014–2018 годах. Также с него взыскали почти два миллиарда рублей в пользу Минтранса. Кельбаха взяли под стражу в зале суда.