Суд арестовал топ-менеджеров за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Пресненский суд Москвы арестовал на 1 месяц 29 суток, до 28 октября, двух топ-менеджеров одной компании Игоря Миронова и Олега Иванова по статье "Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа", передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Тем самым госорган удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования. При этом название компании злоумышленников не раскрыли.

Ранее по аналогичной статье Тверской суд столицы заключил под стражу главу военно-строительной компании МО РФ Андрея Белкова. По версии следствия, он превысил свои полномочия, когда выполнял гособоронзаказ о поставке, монтаже и пусконаладке томографа в ходе реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве.

Позже Белков подал апелляционную жалобу.