Защита обжаловала арест экс-гендиректора ВСК Минобороны

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Апелляционная жалоба на арест бывшего гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа поступила в Тверской суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, он превысил свои полномочия, когда выполнял гособоронзаказ о поставке, монтаже и пусконаладке томографа в ходе реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве.

В июле 2024 года в отношении фирмы Минобороны России подало 23 иска на общую сумму в 6,8 миллиарда рублей, из которых 6,4 миллиарда – по трем искам о взыскании убытков.

Тверской суд Москвы заключил Белкова под стражу.