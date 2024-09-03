СК предъявил обвинение экс-сотрудникам военно-строительной компании по делу о взятке

Фото: Следственный комитет РФ

Экс-сотрудникам "Военно-строительной компании" предъявили обвинение по делу о получении взятки и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия, передает пресс-служба ГВСУ СК России.

Речь идет о замглавы департамента строительства Сергее Горском, главе строительного управления по Западному военному округу Максиме Головкове и руководителе проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрии Сюртукове.

Правоохранители установили, что вышеперечисленные лица получили от гендиректора компании-подрядчика взятку в размере более 13 миллиона рублей за согласование заявок на авансирование работ и непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства.

Денежные средства также предназначались в качестве вознаграждения за общее покровительство и попустительство по службе в рамках исполнения договора субподряда на строительство многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, уточнили в ведомстве.

При этом размер необоснованно полученного подрядчиком аванса превысил 1,3 миллиарда рублей. Правоохранители уточнили, что фигуранты сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания.

В конце июля суд столицы заключил под стражу главу военно-строительной компании МО РФ Андрея Белкова. По версии следствия, он превысил свои полномочия, когда выполнял гособоронзаказ о поставке, монтаже и пусконаладке томографа в ходе реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве.

Арест Белкова МВД РФ запросило еще 25 июля. Военно-строительная компания занимается строительством специальных, стратегических и социально значимых объектов министерства обороны России.

В июле 2024 года в отношении фирмы Минобороны России подало 23 иска на общую сумму в 6,8 миллиарда рублей, из которых 6,4 миллиарда – по трем искам о взыскании убытков.