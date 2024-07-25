МВД просит арестовать гендиректора военно-строительной компании МО РФ Белкова

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МВД просит арестовать гендиректора военно-строительной компании МО РФ Андрея Белкова по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, передает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.

Заседание о рассмотрении ходатайства следствия начнется в ближайшее время.

Военно-строительная компания занимается строительством специальных, стратегических и социально значимых объектов министерства обороны России.

В июле 2024 года Минобороны России подало 23 иска к Военно-строительной компании на общую сумму в 6,8 миллиарда рублей, из которых 6,4 миллиарда – по трем искам о взыскании убытков.

Ранее по аналогичному обвинению экс-главу НИИ точных приборов Анатолия Шишанова приговорили к пяти годам лишения свободы. Его также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях.