Депутаты предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о снижении с пяти до трех лет срок владения недвижимостью, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от его продажи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

На сегодняшний день доходы от продажи объекта недвижимости освобождаются от налогооблажения, если тот находился в собственности гражданина как минимум пять лет. При этом данный срок может составлять три года, если человек получил право собственности в порядке наследования или по договору дарения от члена его семьи.

Вместе с тем в собственности у гражданина на дату госрегистрации перехода права собственности на проданное имущество не должно быть другого жилого помещения.

Парламентарии же предлагают установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимости в три года, а в случае получения права владения с помощью родственников – один год.

По словам председателя комитета ГД по соцполитике Ярослава Нилова, сейчас многие россияне ждут положенного пятилетнего срока, чтобы сэкономить и не платить подоходный налог. Тем временем страдает трудовая мобильность населения, а средства от продажи недвижимости и покупки нового жилья идут в экономику с задержкой.

Выход рынка недвижимости из состояния перегрева является первым шагом, чтобы доступность жилья вновь начала расти, заявляла ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, признаки замедления кредитования появились лишь во второй половине текущего года. Так, рост в выдаче кредитов населению уменьшился почти в 2 раза по сравнению с первой половиной 2024 года.