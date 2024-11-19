Депутат Чаплин: в ноябре продавцы чаще всего идут на уступки при продаже дач

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Выгоднее всего покупать дачу в ноябре, поскольку в этот период продавцы чаще всего идут на уступки. Об этом News.ru сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

По словам парламентария, поздней осенью активность на рынке дач заметно снижается. Продавцы, которые не смогли продать свои участки в теплый сезон, могут предложить покупателю скидку.

Кроме того, продолжил Чаплин, в ноябре покупатель может увидеть дачу в условиях, близким к зимним. Так появится возможность оценить состояние отопительной системы, окон и дверей, заметить возможные проблемы с уровнем влажности, объективно осознать размер и состояние участка.

Однако при покупке дачи в ноябре есть и минусы, предупредил депутат. По его словам, до весны участок вряд ли получится использовать по назначению, поэтому он рекомендовал подготовиться к возможным дополнительным расходам на ремонт и благоустройство, поскольку под слоем листьев и снега можно не заметить некоторые недостатки.

"Важно уделить внимание деталям: провести тщательную проверку самого участка и строений, подготовить список необходимых вложений и иметь четкое представление о своих планах на приобретенную недвижимость", – подытожил собеседник издания.

Ранее Чаплин рекомендовал к первым снегопадам на даче успеть починить крышу и почистить водосток. Даже маленькая трещина, считает он, может стать причиной протекания и обрушения под мокрым снегом.

Также в саду нужно убрать сухие ветви и обрезать лишние побеги. Слой перегноя или соломы станет для почвы дополнительным питанием и утеплителем.