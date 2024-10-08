Депутат Чаплин: жители коттеджных поселков могут установить шлагбаум

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Жители коттеджных поселков могут устанавливать шлагбаум, сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы и главу Союза дачников Московской области Никиту Чаплина.

По словам депутата, правом на установку шлагбаума обладают собственники земельных участков, через которые проходит дорога. Однако перед установкой необходимо получить разрешение от местных властей.

Чаплин также отметил, что если проезд через дорогу является единственным для жителей соседнего поселка, то на него может быть наложен сервитут. Это означает, что собственники земли, через которую проходит дорога, могут взимать плату за проезд.

СНТ имеют проект застройки и благоустройства территории, что является главным отличием от коттеджных поселков.

"Коттеджные поселки, возникшие без строгого соблюдения норм отечественного законодательства, зачастую не имеют утвержденной градостроительной документации", – пояснил депутат.

В таких поселках часто отсутствуют земельные участки общего пользования в собственности юридического лица, что затрудняет определение границ территорий, подлежащих обслуживанию, подытожил парламентарий.

Ранее Чаплин рассказал, как подготовить дачу к зиме. Перед наступлением холодов дачный участок следует обработать от грызунов, а также проверить крышу на наличие повреждений и привести ее в идеальное состояние. Чтобы обезопасить дачу от вредителей, депутат рекомендовал просушить систему полива, опустошить все емкости, включая бассейн и бочки, проверить состояние забора, замков и решеток, а также увезти ценные вещи.