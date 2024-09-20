Депутат Чаплин дал рекомендации по подготовке дачи к зимнему сезону

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Перед наступлением холодов дачный участок следует обработать от грызунов, а также проверить крышу на наличие повреждений и привести ее в идеальное состояние, посоветовал депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с News.ru.

Чтобы обезопасить дачу от вредителей, Чаплин рекомендовал просушить систему полива, опустошить все емкости, включая бассейн и бочки, проверить состояние забора, замков и решеток, а также увезти ценные вещи.

По словам депутата, также необходимо проверить коммуникации на наличие следов деятельности грызунов. Стройматериалы, инструменты и мангалы следует убирать в сухое и темное место, чтобы морозы и таяния не испортили их.

Он напомнил и о важности оплаты членских взносов в СНТ, чтобы избежать проблем с коммуникациями. Это предотвратит отключения света на территории, а также исключение дачника из товарищества.

"Кто собрался продавать участок или сдавать – привести все документы в порядок, получить выписку из ЕГРН или провести межевание", – заключил Чаплин.

Между тем эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, как правильно обрабатывать грядки после сбора урожая. По ее словам, грядки необходимо очистить и обработать специальным составом перед приходом осенних холодов. После сбора урожая необходимо подождать несколько дней, чтобы "почва отдохнула", а затем можно приступать к обработке.