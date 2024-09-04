Эксперт Воронова дала советы, как обработать грядки после сбора урожая

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Грядки на даче необходимо очистить и обработать специальным составом перед приходом осенних холодов, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По словам эксперта, после сбора урожая нужно подождать 3–5 дней, чтобы "почва отдохнула".

"Далее нужно аккуратно убрать все остатки того, что там росло. Например, выкопать корни от капусты", – указала она.

Затем необходимо заняться обработкой почвы: для уничтожения возбудителей болезней следует полить грядки специальным фунгицидом. А через пять дней после обеззараживания можно "подселить" в землю полезные микроорганизмы.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России После урожая многие полезные микроорганизмы могли погибнуть, их баланс изменился. Поэтому надо внести микробиологическое удобрение, чтобы восстановить микрофлору. Без этого в следующем сезоне будут проблемы с питанием новых растений.

Подождав еще пять дней, можно подкормить почву: насытить землю питательными веществами поможет перегной, компост, навоз или специальное осеннее удобрение из магазина.

Также не стоит забывать о детоксикации почвы.

"Во время роста культура выделяет свои продукты обмена веществ. В будущем это может плохо повлиять на другие растения, которые будут посажены на этой грядке. Поэтому после сбора урожая нужно провести так называемую детоксикацию: для этого можно использовать специальные порошкообразные или гранулированные средства", – посоветовала Воронова.

Ранее россиянам рассказали, что они могут продавать излишки урожая без оформления ИП, статуса самозанятого или образования юридического лица. Достаточно взять справку у местной администрации или председателя СНТ о том, что размер участка не превышает 50 соток. Продавать плоды своего труда можно на специальных фермерских ярмарках, предварительно договорившись с владельцем площадки.