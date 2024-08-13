Эксперт Воронова назвала два лучших способа хранения кабачков

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Для хранения кабачков идеально подходит темное, прохладное и сухое место, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, оставлять на хранение лучше всего не цукини, а обычные классические кабачки с твердой кожурой. Такие плоды могут пролежать и до марта, отметила эксперт.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России На хранение их достаточно аккуратно сложить в прохладном и сухом помещении. Самое главное, чтобы на них не падал яркий солнечный свет.

При этом лучший способ хранения кабачков – заморозка. Тогда овощи не занимают много места в доме и максимально сохраняют вкусовые качества, объяснила Воронова.

"Лично проверенный вариант: чистим кабачки, режем на кусочки, укладываем в полиэтиленовые пакеты, выпускаем воздух, чтобы они стали компактными, завязываем и отправляем в морозилку", – рассказала специалист.

Самое главное – брать для заморозки свежие кабачки без признаков гнили и инфекции. Кроме того, эксперт посоветовала отправлять овощи в холод отдельными порциями.

"Надо примерно прикинуть, сколько нужно на приготовление одного блюда, и такое количество положить в пакет. А когда он понадобится, останется только открыть его и сразу пустить в дело", – отметила специалист.

Те же, кто любит фаршировать кабачки, могут замораживать их готовыми кольцами, добавила она.

Ранее Ольга Воронова рассказала, что на зиму можно высушить ягоды, грибы, фрукты и овощи. Для этого она посоветовала приобрести специальный электрический прибор. А вот сушить урожай при комнатной температуре просто на воздухе специалист не рекомендовала, так как плоды будут притягивать мух и могут испортиться.