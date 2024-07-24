Эксперт Воронова: хранить высушенный урожай нужно в стеклянной таре

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На зиму можно высушить ягоды, грибы, фрукты и овощи, но перед этим их необходимо определенным образом подготовить, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она отметила, что многие заготавливают на зиму варенья и соленья, но такие продукты не самые полезные для здоровья. Чтобы сохранить витамины, микроэлементы и минеральные вещества, урожай лучше заморозить или засушить, уверена эксперт.

"Для замораживания нужны хорошие фермерские холодильники, которые есть не у каждого. В обычном же много не наморозишь. Поэтому реальный выход из положения – это засушивание", – указала она.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов Можно засушивать различные ягоды – малину, голубику, крыжовник. Из овощей подойдут баклажаны, кабачки, тыква, перец, морковь и свекла. Из фруктов – яблоки, груши и слива.

Специалист посоветовала приобрести для этих целей специальную электрическую сушилку.

"Ягоды и сочные фрукты, такие как слива, раскладывают целыми, чтобы они не соприкасались друг с другом, и включают прибор. Если есть косточки, их обязательно нужно вынуть. Яблоки и груши перед засушиванием лучше нарезать ломтиками или дольками. Овощи также нужно нарезать, чтобы они просохли и могли храниться", – посоветовала эксперт.

Для сушки грибов подойдут специальные коврики, которые нагреваются до 40 градусов: дары леса необходимо хорошо промыть, нарезать тонкими ломтиками и разложить на устройстве.

При этом специалист посоветовала не сушить урожай при комнатной температуре просто на воздухе, так как плоды будут привлекать мух и могут испортиться.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов После того как мы просушили, нужно переложить все в стеклянные банки с хорошими крышками на петельке. В пластик не надо, иначе продукт "задохнется". В стекле плоды могут храниться два-три года.

Из высушенных фруктов и ягод в дальнейшем можно варить кисели и компоты, а овощи и грибы использовать для приготовления разных блюд, указала специалист.

Ранее эксперт рассказала, что в июле у дачников еще есть возможность посадить на участке редис, дайкон и огурцы, а также посеять зелень – укроп, салат, руколу, шпинат и базилик.