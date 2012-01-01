Садовод Воронова дала советы для спасения урожая в жару

Бьющая все рекорды жара установилась в Московском регионе в последние дни. В такую погоду цветы и растения в огороде нуждаются в особой заботе. Разбираемся, какие правила нужно соблюдать, чтобы не лишиться урожая из-за палящего солнца.

Запредельный градус

Температура воздуха выше 30 градусов может быть опасна почти для всех огородных растений, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. По ее словам, интенсивные солнечные лучи могут сжечь листья и лишить влаги.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России, телеведущая Жара опасна в первую очередь для нежных растений. К таким, в частности, относится только что взошедший салат с маленькими, еще неокрепшими листочками.

В особой заботе также нуждаются ягоды: например, клубника при недостатке влаги и ожогах может не дать плоды. Защищать от солнца нужно и цветную, и белокочанную капусту: под палящими лучами могут потрескаться кочаны или развалиться бутоны, объяснила Воронова.

"Нормально при такой температуре в принципе будут жить перцы, баклажаны, арбузы, дыни, потому что это все южное. Также хорошо переносят жару картошка и виноград", – заметила специалист.

Однако даже за неприхотливыми растениями нужно внимательно следить при изменении погоды: некоторые овощи и фрукты могут пострадать от инфекций или вредителей, которые наиболее активны в теплое время года, добавила специалист.

Убавить свет

Прямые солнечные лучи не будут угрожать саженцам, если их притемнить, заметила Ольга Воронова. Для этого необходимо установить легкие тонкие дуги и прикрепить к ним затеняющую сетку или материал спанбонд.

"Сетку можно полностью уложить на дуги, а спанбонд – только сверху, чтобы не получилось эффекта парника. Тогда солнце будет попадать на растения, но не так сильно. Получится рассевающийся свет, который не навредит", – объяснила эксперт.

Прикрывать от солнца нужно и теплицы: затемняющие материалы помогут снизить температуру внутри, добавила Воронова.

Полив

При нормальной температуре увлажнять саженцы нужно раз в четыре дня. В зной это необходимо делать через сутки или чаще в зависимости от культуры, посоветовала Ольга Воронова.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России, телеведущая Самые нежные растения нужно поливать каждый день, остальные – через день. Делать это нужно исключительно рано утром или вечером. Дневной полив опасен: если вода попадет на листья, получится эффект линзы и солнце может их обжечь.

Тепличные растения эксперт порекомендовала поливать через день. При этом она напомнила, что вечерние водные процедуры им противопоказаны: ночью влага не успевает испариться, и в конденсате начинает размножаться инфекция, способная навредить культурам. Также стоит отказаться от автоматического распрыскивающего полива – некоторые растения даже в комфортную погоду не терпят влагу на листьях. Увлажнять саженцы лучше ковшом или лейкой, сказала Воронова.

Удобрения и уход

График подкормки растений в жару менять не нужно, однако необходимо подобрать правильные состав и дозировку. Ольга Воронова рекомендовала отказаться от навоза, так как в зной там могут появиться опасные бактерии. По ее словам, удобрять растения в таких условиях лучше минеральными препаратами, в частности гуматом калия.

"Также нужно сократить дозировку. Дело в том, что из-за подкормки в жаркую погоду у некоторых растений могут закупориться сосуды", – отметила специалист.

Кроме того, важно обрабатывать растения от паразитов, а особенно внимательно нужно следить за арбузами, дынями, баклажанами и перцами – они могут пострадать от паутинного клеща, который активизируется в жаркую погоду и может за ночь их "подъесть", заключила Воронова.



