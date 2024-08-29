Юрист Рыбченко дал совет дачникам, как легально продать излишки урожая

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Дачникам для продажи излишков урожая не нужно оформлять ИП, статус самозанятого или становиться юрлицом. Однако торговать разрешено не везде, рассказал Москве 24 руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Ранее аналитики одного из крупных ретейлеров выяснили, что специально для продажи урожай выращивают 3,4% россиян. При этом в топ самых популярных культур у садоводов вошли в том числе огурцы и помидоры, яблоки и сливы, а также клубника, малина и крыжовник.

По словам Рыбченко, при желании огородники имеют право получать доход со своего урожая.



Ваге Рыбченко руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Реализовывать самостоятельно выращенную продукцию можно даже без образования юридического лица, ИП, получения статуса самозанятого. Законодательство позволяет продавать излишки со своего земельного участка, выданного для личного подсобного хозяйства, и освобождает от уплаты налогов.

При этом важно, чтобы размер участка, где все это выращивается, был не больше 50 соток: в качестве подтверждения нужно взять справку у местной администрации или председателя СНТ. Плюс ко всему не должно быть наемных сотрудников, которые помогали в огороде, рассказал Рыбченко.

Также он отметил, что продажей садоводы могут заниматься только в специальных местах – например, на сезонных фермерских ярмарках. Для этого необходимо получить согласование у владельца площадки, сказал юрист.





Ваге Рыбченко юрист Продавать урожай около дорог, транспортно-пересадочных узлов и метро незаконно – подобные места не утверждены для таких целей. За это грозит штраф от 500 до 2 000 рублей.

Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков предупредил, что, если дачники хотят продавать консервированные продукты, им придется регистрировать ИП или юрлицо, а также получать документы о соответствии и соблюдать требования к маркировке и упаковке. Это связано с тем, что в банках могут развиваться ботулотоксины, вызывающие ботулизм, объяснил эксперт.

