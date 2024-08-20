В Роскачестве заявили, что для продажи урожая с дачи не нужна регистрация ИП

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Для продажи урожая с дачи или домашних заготовок можно обойтись без регистрации ИП или юридического лица, но важно соблюдать несколько ключевых требований, сообщил RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Эксперт уточнил, что легально продать свои овощи, фрукты либо соленья и варенье можно, если это не постоянная коммерческая деятельность. Более того, если площадь земельного участка не более 50 соток и при выращивании не использовался труд наемных работников, то никаких налогов платить не придется. Подтвердить данные факты можно, предоставив справку, выданную местными органами власти или правлением СНТ.

Поздняков рассказал, что продавать выращенную продукцию можно на сезонных рынках, ярмарках, а также в специально отведенных местах, таких как сельскохозяйственные рынки. При этом он предупредил, что просто так встать на оживленной улице, остановке общественного транспорта или у станции метро нельзя – за несанкционированную торговлю возможно привлечение к административной ответственности.

Представитель Роскачества также обратил внимание, что при желании продавать консервированные продукты ситуация усложняется. Несмотря на то что закон позволяет это делать, есть также санитарно-эпидемиологические требования. В частности, согласно требованиям к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию, на рынках и ярмарках не допускается продажа продуктов домашнего приготовления.

Соответственно, для легальной продажи таких товаров нужно зарегистрировать ИП или юридическое лицо, а также соблюдать установленные требования – получение документов о соответствии, маркировку и упаковку.

Поздняков напомнил, что в консервированной продукции могут развиваться ботулотоксины, вызывающие ботулизм, поэтому покупать их с рук без документации, подтверждающей качество продукции, очень опасно.

Ранее сообщалось, что москвичи, у которых нет дачи, смогут обзавестись грядкой в центре города и вырастить собственный урожай благодаря проекту Парка Горького "Зеленая школа". Этот проект был создан в 2012 году.

В рамках него действует общественный огород, в котором создали свыше 170 грядок. Чернозем было решено насыпать в пластмассовые ящики, к каждому из которых прилагается яркий стикер с фамилией хозяина грядки.

Продажа абонементов в общественный огород открывается на сайте проекта в апреле. В мае проводится торжественное открытие огорода, в ходе которого участники получают семена, рассаду и садовый инвентарь, а также дневник с наклейками, в котором они смогут отмечать, что посадили и сколько урожая собрали. После этого на протяжении лета москвичи могут в любое удобное для них время приходить на свои грядки и ухаживать за растениями.