Юрист Остапенко: за заросший сорняками участок может быть наложен штраф до 5 тыс

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За заросший сорняками участок дачникам может грозить штраф от 300 рублей до 5 тысяч рублей. Об этом в беседе с News.ru рассказал член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко.

Юрист напомнил, что размер штрафа будет зависеть от вида растений.

За растения с наркотическими или психотропными веществами владельца участка также ждет штраф до 15 тысяч рублей или арест до 15 суток, подчеркнул Остапенко, отметив, что массовое выращивание подобных растений влечет за собой уголовную ответственность по статье 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры").

"За культивирование запрещенных растений в особо крупном размере можно получить до восьми лет лишения свободы", – заключил Остапенко.

Российские дачники могут получить штраф за выращивание шалфея и мяты. Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала, что все запрещенные растения закреплены в постановлении кабмина "Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

При этом за выращивание ипомеи трехцветной также может грозить уголовная ответственность. По словам депутата Госдумы Сергея Гаврилова, если количество цветка на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление.