Депутат Чаплин посоветовал обратить внимание на белые грибы и подосиновики

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В ближайшем сезоне россиянам стоит обратить внимание на такие съедобные грибы, как подосиновики, подберезовики и белые грибы, заявил в беседе с RT депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он обратил внимание, что их, как правило, удается обнаружить в хвойных и лиственных лесах. При этом больше всего грибов растет в местах с влажной почвой, неподалеку от рек и озер.

Кроме того, парламентарий напомнил о важности соблюдения правил безопасности во время сбора грибов.

"Первое и самое главное правило – не собирать грибы, в которых вы не уверены на сто процентов. Многие съедобные грибы имеют ядовитые двойники, поэтому крайне важно хорошо изучить справочники или проконсультироваться с опытными грибниками. Также не стоит собирать грибы вблизи дорог и промышленных зон, так как они могут накапливать токсины", – напомнил депутат.

Вместе с тем при обнаружении грибов важно обратить внимание на их запах, цвет, время роста и место произрастания. Более того, после сбора они должны быть правильно обработаны. Их необходимо тщательно очистить, а затем отварить или обжарить, поскольку в некоторых грибах могут оставаться токсины, которые удастся нейтрализовать только при термической обработке.

Чаплин также напомнил, что самые богатые грибами места в новом сезоне находятся в Подмосковье. Депутат рекомендовал выезжать на их сбор в Ярославском, Казанском и Киевском направлении.

За счет благоприятных погодных условий жители столичного региона могут найти в подмосковных лесах в августе такие грибы, как белые подберезовики, лисички, моховики, маслята или вешенки, рассказал ранее кандидат биологических наук Михаил Вишневский. Он спрогнозировал хорошую ситуацию с грибами, несмотря на то, что их основная волна уже прошла.